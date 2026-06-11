Doubles Special Championships 2026, Cara Candra Wijaya Cetak Ganda Masa Depan Indonesia

jpnn.com - Legenda bulu tangkis Indonesia Candra Wijaya kembali menggelar turnamen bertajuk Doubles Special Championships 2026 yang mulai berlangsung pada Rabu (10/6/2026).

Ajang ini menjad bagian dari upaya Candra dalam mendukung pembinaan atlet muda sekaligus menjaga tradisi prestasi Indonesia di sektor ganda.

Menurut Chandra, ajang tersebut tidak hanya bertujuan menghadirkan kompetisi bagi para pebulu tangkis muda, tetapi juga menjadi bentuk kontribusinya terhadap perkembangan bulu tangkis nasional.

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"Saya menggelar ajang ini dengan tujuan untuk mempopulerkan nomor ganda. Selain itu juga untuk ikut membantu PP PBSI dengan melakukan pembinaan."

“Lewat kejuaraan ini pula saya ingin ikut memberikan sumbangsih demi menjaga supremasi bulu tangkis sektor ganda Indonesia,” ujar Candra.

Kejuaraan Doubles Special Championships 2026 akan mempertandingkan nomor ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran untuk kelompok umur U-15, U-17, dan U-19.

Selain itu, panitia juga menggelar nomor ganda putra dan ganda campuran kategori dewasa.

Para peserta berkesempatan memperebutkan total hadiah Rp 250 juta serta trofi eksklusif yang telah disiapkan.