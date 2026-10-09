Doulos Hope Singah di Jakarta, Bea Cukai Dukung Kelancaran Impor Buku

jpnn.com, JAKARTA - Doulos Hope, kapal buku terapung internasional yang singgah di Jakarta Utara, memberikan kesempatan emas bagi masyarakat untuk mengakses berbagai literatur mancanegara.

Kapal buku tersebut membawa lebih dari 2.000 judul buku dan dapat diakses masyarakat hingga 11 Oktober 2026.

Sebagai kapal buku terapung internasional, Doulos Hope berkeliling ke berbagai negara di kawasan Asia dan Pasifik dengan membawa misi berbagi pengetahuan, bantuan, dan harapan melalui buku serta interaksi antarmasyarakat.

Selain membawa koleksi buku, Doulos Hope juga menjadi ruang pertemuan lintas budaya.

Kapal tersebut memiliki kru yang berasal dari sekitar 35 kewarganegaraan, sehingga pengunjung tidak hanya dapat menemukan berbagai judul buku, tetapi juga berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai latar belakang budaya.

Dalam konteks kepabeanan, kehadiran Doulos Hope tak lepas dari pelayanan dan pengawasan Bea Cukai.

Bea Cukai Tanjung Priok turut memberikan dukungan terhadap kegiatan importasi buku yang masuk melalui kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Priok Galih Elham Setiawan mengatakan pihaknya melihat importasi buku bukan hanya sebagai bagian dari kegiatan kepabeanan, tetapi juga berkaitan dengan akses masyarakat terhadap pengetahuan.