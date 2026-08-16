Dove Hairfall Control Hadirkan Inovasi AI

jpnn.com, YOGYAKARTA - Dove Hairfall Control hadir dalam Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) XXI Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (PERDOSKI) yang berlangsung pada 6-8 Agustus 2026 di Yogyakarta.

Dalam acara tersebut sekaligus diluncurkan terobosan baru Dove Scalp + Hair AI Analysis, yaitu platform digital berbasis AI hasil kolaborasi dengan PERDOSKI Cabang Jakarta yang membantu masyarakat memahami kondisi kulit kepala dan menemukan solusi perawatan yang lebih efektif.

Mengangkat tema "Bridging the Gaps: From Innovation and Research to Application and Practice in Dermatology, Venereology, and Aesthetics," PIT XXI PERDOSKI Yogyakarta 2026 menjadi wadah berkumpulnya lebih dari 2.000 tenaga medis dari seluruh Indonesia untuk berbagi perkembangan terbaru di bidang dermatologi.

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"Banyak masyarakat masih menganggap rambut rontok semata-mata disebabkan oleh batang rambut yang rapuh sehingga fokus perawatannya pun hanya tertuju pada batang rambut seperti teknik keramas, cara menyisir, atau metode lainnya yang belum tentu terbukti secara ilmiah," ujar dr. Sofiah Lontoh.

"Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sekitar 80% penyebab rambut rontok berasal dari kulit kepala. Sebagai satu-satunya bagian 'hidup' dari rambut, kulit kepala yang tidak sehat atau tidak ternutrisi dengan baik akan berdampak pada kualitas rambut dan memicu kerontokan yang semakin parah,"imbuh dr. Sofiah Lontoh.

Selain itu, setiap orang memiliki kondisi kulit kepala yang berbeda sehingga solusi yang dibutuhkan pun tidak bisa disamaratakan. Karena itu, skrining sejak dini menjadi langkah penting untuk membantu masyarakat memahami penyebab rambut rontok yang dialami sehingga mereka dapat memilih perawatan yang paling sesuai.

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Hal inilah yang mendorong PERDOSKI Cabang Jakarta berkolaborasi dengan Dove Hairfall Control dalam menghadirkan platform Dove Scalp + Hair AI Analysis."

Diluncurkan bertepatan dengan PIT XXI PERDOSKI Yogyakarta 2026, Dove Scalp + Hair AI Analysis menggabungkan teknologi AI dengan metode self-assessment yang dirancang dan divalidasi oleh para dermatolog.