Down For Life Menaklukkan AMI Awards dan Rock In Solo 2025

jpnn.com, SOLO - Band metal asal Solo, Down For Life baru saja menjalani dua momen penting pada pekan ini. Pertama, menang AMI Awards 2025 untuk pertama kali. Kedua, kembali menaklukkan Rock In Solo 2025.

- Down For Life Menang AMI Awards 2025

Album Kalatidha milik Down For Life dinobatkan sebagai Album Metal Terbaik dalam ajang Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2025 yang diadakan pada 19 November 2025.

Dalam kategori tersebut, Down For Life mampu mengungguli beberapa nominator lainnya seperti Enola - Commit Death, Taring Megatruh, Morgensoll - Colors, dan KUNTARI, Avhath - Ephemeral Passage.

Vokalis Stephanus Adjie mengatakan bahwa ini merupakan pertama kalinya Down For Life memenangkan AMI Awards. Down For Life kemudian mempersembahkan piala tersebut untuk para korban kekerasan yang terjadi di Indonesia.

"Ini pertama kali kami menang AMI Awards, kami dedikasikan untuk korban kekerasan 1965, 1998, kerusuhan Agustus 2025, serta untuk masyarakat adat yang dirampas haknya oleh negara," ungkap Stephanus Adjie saat Down For Life tampil dalam Rock In Solo 2025 di Benteng Vastenburg, Solo pada Minggu (23/11).

Down For Life meluncurkan Kalatidha via Blackandje Records pada 31 Mei 2025 lalu. Kalatidha bukan sekadar album tetapi perjalanan spiritual terbaru. Memaknai budaya dan spiritual Jawa tentang periode waktu kehidupan, era di mana tatanan budi pekerti, etika dan moral tidak lagi dianggap penting. Hal baik-buruk, benar-salah, semua dikesampingkan atas dasar nafsu keserakahan dan kekuasaan duniawi.

Adapun Kalatidha diambil dari Serat Jangka Jayabaya yang ditulis ulang oleh Ranggawarsita. Bukan hanya sekadar album, tetapi juga perjalanan spiritual.