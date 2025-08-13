Download Video Tanpa Watermark, Jangan Lupa Hormati Hak Cipta

jpnn.com, JAKARTA - Di era digital saat ini, TikTok menjadi platform favorit untuk berbagi video kreatif. Namun, seringkali pengguna ingin menyimpan video favorit tanpa watermark yang mengganggu.

Ada trik sederhana yang bisa dicoba: cukup ganti URL TikTok, dan video bisa diunduh secara instan dalam format MP4 berkualitas HD.

Trik ini memudahkan siapa saja, dari content creator hingga penikmat konten biasa, untuk mendapatkan file bersih tanpa ribet.

Baca Juga: Begini Cara Download Video TikTok Tanpa Watermark di HP dan Laptop

Mengapa Download Video TikTok Tanpa Watermark Penting?

Banyak orang menggunakan TikTok untuk inspirasi, tutorial, atau hiburan. Sayangnya, saat mengunduh langsung dari aplikasi, video selalu disertai watermark berupa logo TikTok dan username pembuat.

Hal ini bisa mengganggu jika video ingin digunakan ulang, seperti untuk editing atau koleksi pribadi.

Baca Juga: Oslo Ibrahim Persembahkan Video Klip Jelek Tapi Lucu

Menurut data dari Sensor Tower, pengguna TikTok di Indonesia mencapai lebih dari 100 juta pada 2024, dengan jutaan video diunduh setiap hari.

Namun, kebanyakan masih bergantung pada aplikasi pihak ketiga yang rumit atau berisiko malware.