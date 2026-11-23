jpnn.com, JAKARTA - Dozn, penyedia infrastruktur keuangan dan solusi perbankan digital memperluas kolaborasinya di sektor keuangan digital Indonesia melalui kemitraan strategis dengan DANA, platform dompet digital dan layanan keuangan digital terkemuka di negara tersebut.

Dozn dan DANA secara resmi mengumumkan kemitraan strategis tersebut pada 19 November di Singapore FinTech Festival 2026 (SFF 2026), yang diselenggarakan di Singapore EXPO.

Kedua perusahaan juga berencana untuk memperluas kolaborasi bisnis dan teknologi mereka di Indonesia dalam jangka panjang.

Kemitraan ini menggabungkan basis pengguna DANA yang luas dan kemampuan pasar lokal yang kuat dengan pengalaman Dozn dalam membangun dan mengoperasikan infrastruktur keuangan serta layanan perbankan digital di Korea.

Melalui kemitraan ini, kedua perusahaan berencana mengidentifikasi peluang bisnis keuangan digital baru bagi bank dan perusahaan di Indonesia.

Selain integrasi teknologi, mereka akan menjajaki bidang-bidang di mana kekuatan masing-masing dapat digabungkan dan mengembangkan peluang bisnis baru di pasar Indonesia.

Dozn telah membangun dan mengoperasikan infrastruktur keuangan serta layanan perbankan digital yang menghubungkan bank dan perusahaan di Korea. Berbekal pengalaman ini, perusahaan tersebut memperluas kemitraannya dengan lembaga keuangan dan bisnis di Indonesia.

Kemampuannya mencakup seluruh siklus hidup layanan, mulai dari implementasi infrastruktur yang disesuaikan dengan sistem dan lingkungan bisnis masing-masing lembaga keuangan hingga operasi yang stabil pasca peluncuran.