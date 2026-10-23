DPC Peradi Banten Raya Segera Dibentuk, Begini Misinya
jpnn.com, SERANG - Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Banten Raya akan segera terbentuk dalam waktu dekat.
Pembentukan tersebut resmi disahkan melalui proses pelantikan yang direncanakan akan digelar pada 7 November 2026 di Kota Serang.
Calon Ketua DPC Peradi Banten Raya Raden Elang Yayan Mulyana mengatakan pemberian layanan bantuan hukum secara gratis akan disediakan untuk masyarakat tidak mampu.
"Untuk pemberian bantuan hukum gratis kepada masyarakat, tentunya kami akan membuka posko atau LBH," ucap Yayan kepada JPNN, Jumat (3/10).
"Bantuan hukum secara cuma-cuma akan diberikan dari Peradi RBA (Rumah Bersama Advokat) Banten Raya khusus untuk masyarakat yang tidak mampu," sambung dia.
Yayan menjelaskan masih banyak masyarakat di Banten yang mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan hukum.
"Jadi, saya kira bagi teman-teman yang mau terlibat dalam penegakan hukum bisa bergabung bersama," ujarnya.
Guna merealisasikan niat baik tersebut, pihaknya mengajak seluruh advokat di Tanah Jawara untuk bergabung bersama DPC Peradi Banten Raya.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Banten Raya segera terbentuk dalam waktu dekat. Begini misinya
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