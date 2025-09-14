menu
DPC Peradi Jakbar Bakal Tingkatkan Ilmu & Keahlian Lulusan PKPA
DPC Peradi Jakbar menggelar rapat kerja cabang dalam rangka meningkatkan keahlian para lulusan PKPA. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - DPC Peradi Jakara Barat (Jakbar) membuat program kerja untuk 2026, di antaranya menggelar berbagai kegiatan untuk meningkatkan ilmu dan keahlian, khususnya di bidang hukum bagi anggota dan alumni Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).

Ketua DPC Peradi Jakbar Suhendra Asido Hutabarat menyampaikan ini merupakan salah satu program hasil Rapat Kerja Cabang DPC Peradi Jakbar tahun 2025 yang dihelat di Puncak, Bogor, Jawa Barat (Jabar).

Asido mengatakan peningkatan kualitas atau ilmu pengetahuan, khususnya terkait berbagai perkembangan hukum, di antaranya melalui program Level Up With DPC Peradi Jakbar dari Bidang Pendidikan Berkelanjutan.

"Ini untuk me-maintenance agar semua alumni menjadi keluarga besar DPC Peradi Jakbar," ujarnya.

Asido mengungkapkan dalam kepengurusan pihaknya yang menginjak tahun keempat, jumlah alumni PKPA DPC Peradi sudah mencapai sekitar 7 ribu orang tersebar hampir di seluruh Indonesia.

"Adapun jumlah anggota DPC Jakbar hingga 10 September 2025, sebanyak 2.019 orang," katanya.

DPC Peradi Jakbar juga akan mempertahankan dan meningkatkan kerja sama dengan berbagai kampus untuk menyelenggarakan PKPA demi melahirkan calon-calon advokat profesional, andal, berkualitas, berintegritas, dan menaati kode etik.

Saat ini, Peradi Jakbar sudah menyelenggarakan PKPA hingga beberapa angkatan bekerja sama dengan Universitas Bhayangkaya Jakarta Raya (Ubhara Jaya), Binus University, Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Jakarta, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM, Polda Metro Jaya, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

DPC Peradi Jakbar menyiapkan sejumlah program untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian lulusan PKPA.

