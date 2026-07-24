DPC Peradi Jakbar Berkomitmen Cetak Advokat Andal
jpnn.com, JAKARTA - DPC Peradi Jakarta Barat (Jakbar) berkomitmen melahirkan atau mencetak calon-calon advokat andal, berkualitas, profesional, dan berintegritas serta menaati kode etik.
Ketua DPC Peradi Jakarta Barat Suhendra Asido Hutabarat dalam pembukaan PKPA Angkatan X DPC Peradi Jakbar bekerja sama dengan UPN Veteran Jakarta dan Ikadin, menegaskan pihaknya sangat menjaga itu.
"Kami menjamin pelaksanaan PKPA yang diselenggarakan berkualitas dengan menghadirkan pemateri-pemateri yang terbaik di bidangnya," ujar dia, Jumat (24/7).
PKPA Peradi Jakbar menghadirkan pemateri atau pengajar-pengajar mumpuni di antaranya hakim agung, ketua pengadilan tinggi, ketua Mahkamah Konstitusi (MK), dan akademisi.
"Banyak lagi nanti praktisi dan akademisi senior yang akan mengajar dari DPN Peradi," ujarnya.
Dia juga menyampaikan bahwa para peserta sudah tepat memilih PKPA Peradi di bawah Ketua Umum Prof Otto Hasibuan.
Pasalnya, selain menjaga kualitas, juga sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yakni hanya Peradi yang berwenang menyelenggarakan PKPA.
"Karena memang Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa organisasi satu-satunya yang diakui di negara kita, adalah Peradi di bawah kepemimpinan Prof Otto Hasibuan dan itu tetap masih menganut single bar," ujarnya.
DPC Peradi Jakarta Barat berkomitmen untuk mencetak para calon advokat andal dan berkualitas.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- PERADI Profesional dan Unisba Jalin Kemitraan Strategis Perkuat Pendidikan Hukum
- PWI Minta Hotman Paris Hormati Martabat Wartawan
- Serahkan Usulan RUU, Koalisi Advokat Dorong Penguatan Perlindungan Profesi
- PERADI Profesional Bertekad Kembalikan Muruwah Advokat, Rekor MURI Jadi Pembuktian
- Kerja Sama dengan 138 Perguruan Tinggi, PERADI Prof Siap Kembalikan Marwah Advokat
- Cetak Rekor, Peradi Profesional Jalin Kerja Sama dengan 112 Kampus se-Indonesia