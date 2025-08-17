DPC Peradi Jakbar Meriahkan HUT RI dengan Gebyar Kemerdekaan

jpnn.com, JAKARTA - DPC Peradi Jakarta Barat menggelar Gebyar Kemerdekaan 80 Republik Indonesia dengan menghadirkan turnamen mini soccer, berbagai game dan perlombaan seru, senam Zumba by Fithub, serta live musik dengan total hadiah senilai Rp 60 juta.

Sebanyak 15 tim mini soccer alumni PKPA DPC Peradi Jakbar dari berbagai kampus berlaga memperbutkan Piala Utama Ketua DPC Peradi Jakbar dan hadiah uang tunai total Rp2 5 juta di DM Sport, Ciledug, Tangerang, Banten.

Setelah menjalani pertandingan yang sangat menguras energi dari pagi hingga petang pada Sabtu, (16/8), Tim Mini Soccer Binus University ‎8 berhasil keluar sebagai juara pertama dan berhak mengangkat trofi serta uang tunai Rp8 juta.

Sedangkan juara kedua diraih Tim Mini Soccer Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta 5 diganjar trofi dan uang tunai Rp6 juta. Juara tiga diraih Tim Mini Soccer Binus University 9 berhak membawa uang tunai Rp5 juta dan piala.

Sedangkan juara harapan pertama hingga ketiga, masing-masing menjadi milik Tim Mini Soccer Universisitas Al Azhar Indonesia (UAI) 6, Binus University 13, dan UPN 3. Mereka masing-masing diganjar piala plus uang tunai Rp3 juta, Rp2 juta, dan Rp1 juta.

Ketua DPC Peradi Jakbar Suhendra Asido Hutabarat mengharapkan para pemain dari tim-tim alumni PKPA ini bisa bergabung dengan Tim Mini Soccer DPC Peradi Jakbar.

‎“Supaya nanti kalau mau bertanding tingkat internasional kita siap. Kalian semua hebat bertandingnya, luar biasa, keren. Peradi Jakbar juga punya tim futsal, silakan bergabung,” kata dia dalam siaran persnya, Minggu (17/8).

Asido menyampaikan,DPC Peradi Jakbar menghelat Gebyar 80 Kemerdekaan RI ‎untuk memeriahkan dan menjaga semangat juang para pahlawan untuk memerdekakan negeri ini.