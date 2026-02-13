DPD GMNI DKI Jakarta Periode 2026-2028 Resmi Terbentuk, Deodatus Sunda Berkomitmen Jaga Muruah Organisasi

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DKI Jakarta secara resmi terbentuk dalam forum deklarasi dan penetapan kepengurusan baru Periode 2026–2028 pada Kamis, 12 Februari 2025.

Forum deklarasi tersebut berlangsung dengan penuh semangat persatuan dan dihadiri oleh perwakilan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI se-DKI Jakarta.

Kehadiran berbagai elemen cabang tersebut menjadi penanda kuat bahwa konsolidasi organisasi di wilayah DKI Jakarta berjalan dalam semangat kebersamaan dan tanggung jawab kolektif.

Dalam forum tersebut, Deodatus Sunda Se, secara resmi terpilih sebagai Ketua DPD GMNI DKI Jakarta Periode 2026-2028 dengan S. Abraham Christian sebagai Sekretaris DPD GMNI DKI Jakarta.

Deodatus Sunda Se, yang akrab dipanggil Bung Dendy dalam pidato politik perdananya sebagai Ketua DPD DMNI Jakarta menegaskan kepengurusan yang baru membawa mandat utama untuk memperkuat serta memperjuangkan persatuan GMNI, mulai dari tingkat DKI Jakarta maupun secara nasional.

“Persatuan adalah kekuatan utama organisasi perjuangan. GMNI tidak boleh terjebak dalam fragmentasi yang berlarut-larut. Kita harus berdiri dalam barisan yang kokoh, dari DKI Jakarta hingga ke tingkat nasional, untuk memastikan GMNI tetap menjadi garda terdepan dalam perjuangan ideologis dan keberpihakan kepada kaum marhaen,” tegasnya.

Bung Dendy juga menekankan DPD GMNI DKI Jakarta memiliki tanggung jawab historis dan strategis sebagai barometer gerakan mahasiswa nasional.

Menurutnya, Jakarta bukan hanya ibu kota negara, tetapi juga ruang strategis pertarungan gagasan, ideologi, dan arah masa depan bangsa.