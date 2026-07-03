DPD GMNI Tanggapi Pernyataan Anggota DPR Utut Adianto Terkait Latsarmil Bagi Manajer Kopdes, Tegas

jpnn.com, JAKARTA -

Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) mengecam keras pernyataan anggota DPR RI Utut Adianto mengenai pelaksanaan latihan dasar militer (Latsarmil) bagi manajer dalam Program Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih (KDMP).

?Menurut Ketua DPD GMNI Deodatus Sunda Se, berdasarkan pemberitaan yang beredar, Utut menyebut bahwa manajer Kopdes dilatih militer agar "menikah dengan tugas" dan tidak cuma sekadar menjaga koperasi.

"Pernyataan dan langkah politik Utut Adianto tersebut merupakan bentuk nyata dari pengkhianatan terhadap rakyat, amanat konstitusi UUD 1945, serta mencederai semangat reformasi 1998," ujar ?Deodatus Sunda Se yang akrab disapa Bung Dendy Se dalam keterangannya pada Jumat (3/7/2026).

Dia mengatakan pernyataan Utut Adianto yang mendukung latihan dasar militer dalam program koperasi ini sangat melukai hati rakyat dan menginjak-injak konstitusi perjuangan reformasi.

"Sebagai anggota DPR RI, beliau seharusnya memperjuangkan hak-hak rakyat sipil, bukan malah menjadi beban bagi bangsa dan rakyat," ujar Bung Dendy Se.

Dia menilai situasi ini kian genting dan tidak bisa ditoleransi lagi menyusul adanya laporan bahwa pelaksanaan latihan fisik ala militer tersebut telah memakan korban dari masyarakat sipil.

Menurutnya latihan dasar militer dalam program koperasi kelurahan/desa ini sudah sangat kebablasan dan menelan 5 nyawa rakyat. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang nyata.