DPD RI Gelar Uji Kelayakan 23 Calon Anggota BPK Periode 2026-2031

jpnn.com, JAKARTA - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 23 calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan periode 2026–2031. Nama-nama tersebut diterima DPD RI pada 31 Agustus dari DPR RI melalui surat Nomor R/10568/PVW.02/8/2026 yang ditandatangani oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelumnya Komisi XI DPR RI telah melakukan pendaftaran, seleksi administrasi dan uji publik.

Fit and proper test di Komite lV akan dilakukan pada pertengahan September ini, kata Ahmad Nawardi selaku Ketua Komite lV DPD RI.

Sebelum melakukan uji kelayakan, Komite lV masih membuka peluang kepada masyarakat di daerah untuk memberikan masukan, pandangan dan pendapat serta aspirasi terkait rekam jejak dan integritas 23 calon anggota BPK RI tersebut.

Dalam melakukan uji kelayakan, DPD RI akan memperhatikan penilaian pada integritas, kapabilitas teknis, rekam jejak profesional, serta pemahaman calon terhadap tata kelola keuangan negara termasuk aspek desentralisasi fiskal dan pengawasan dana transfer ke daerah.

Senator dengan suara terbanyak di Jatim ini menyebut komposisi 23 calon Anggota BPK RI periode 2026–2031 mencerminkan keberagaman latar belakang profesi. Ada incumbent, pemeriksa ahli utama, pemeriksa ahli madya, hingga pegawai negeri sipil di lingkungan BPK. Ada juga figur dari lembaga pengawas lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman RI, yang membawa perspektif pengawasan, pencegahan korupsi, dan perancangan regulasi dalam tata kelola negara.

Keberagaman juga terlihat dari kehadiran kalangan akademisi, praktisi sektor publik, dan profesional swasta. Di antara calon terdapat guru besar dari universitas ternama, advokat, pejabat eselon tinggi kementerian, komisaris independen di BUMN sektor energi, auditor di lembaga keuangan negara, hingga direksi di perusahaan asuransi dan teknologi finansial.

Variasi profil ini diharapkan dapat menghadirkan perspektif audit yang lebih komprehensif, mencakup tidak hanya aspek teknis keuangan, tetapi juga dinamika lintas sektor strategis seperti kehutanan, energi, migas, ekonomi digital, dan kelembagaan jaminan sosial. (tan/jpnn)

Berikut daftar lengkap 23 calon Anggota BPK RI yang akan menjalani fit and proper test di Komite IV DPD RI: