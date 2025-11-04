DPD RI Lahirkan Duta Daerah, Perkuat Asta Cita Prabowo lewat Generasi Muda

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) resmi meluncurkan Duta DPD 2025 melalui malam grand final di Balai Sudirman, Jakarta, Senin (3/11). Program yang melibatkan 38 finalis dari seluruh provinsi ini bertujuan menciptakan duta daerah yang akan memperkuat implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto di tingkat akar rumput.

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin dalam sambutannya menegaskan, "Malam ini kita memberikan panggung kepada anak-anak muda Indonesia dari daerah, dari kampung-kampung, dari semua provinsi dan kota di Indonesia untuk menjadi semacam ambassador DPD."

Lebih lanjut Sultan menjelaskan, "Posisi kita sekarang berkomitmen untuk memastikan program-program Asta Cita Presiden Prabowo bisa lebih cepat berhasil. Karena itu, kegiatan dan opini DPD banyak dilakukan di daerah. Melalui para duta ini, DPD RI diharapkan makin dikenal dan makin dekat dengan masyarakat."

Sebelum grand final, para peserta menjalani karantina selama empat hari dengan berbagai pembekalan, termasuk pemahaman kelembagaan DPD RI, kepemimpinan, komunikasi publik, dan wawasan kebangsaan. Proses seleksi dimulai dengan audisi di daerah yang mengirimkan dua perwakilan dari masing-masing provinsi.

Dalam pesan penutupnya kepada finalis, Sultan menyatakan, "Pesan saya kepada para finalis Duta DPD: siapa pun yang menang malam ini, itu adalah keputusan juri. Tapi bagi kami, kalian semua sudah juara."

Terpilih sebagai Juara 1 Putri Duta DPD RI 2025 adalah Irhamni Malika dari Provinsi Aceh, sementara Juara 1 Putra diraih oleh Ahmad Farezi dari Provinsi Jawa Timur. Para pemenang lainnya berasal dari Papua Barat Daya, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Barat.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat negara termasuk Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai dan Tamsil Linrung, Kepala BIN Muhammad Herindra, serta wakil menteri dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pariwisata. Program Duta DPD merupakan kelanjutan dari DPD Awards yang sebelumnya menjaring local hero dan local champion dari berbagai daerah. (tan/jpnn)