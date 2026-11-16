DPD Serahkan Pilihan Cawapres kepada Prabowo, Yorrys: Tak Pernah Bahas Nama Secara Formal
jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyerahkan sepenuhnya penentuan nama calon wakil presiden (cawapres) kepada Presiden Prabowo Subianto. Sikap itu disampaikan setelah mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden memunculkan sejumlah nama kandidat pengganti.
Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai mengatakan, ia tidak akan berandai-andai soal siapa yang akan dipilih Prabowo. Menurut dia, proses tersebut harus mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku.
"UUD NRI 1945 telah menyatakan dengan jelas bahwa kewenangan untuk memilih Wakil Presiden ada pada MPR RI, setelah memperoleh dua nama dari Presiden. Oleh sebab itu, saya menyerahkan sepenuhnya nama-nama tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto," ujar Yorrys.
Nama-nama yang beredar di publik tidak hanya berasal dari internal Koalisi Indonesia Maju, tetapi juga dari eksternal koalisi. Di antaranya kalangan profesional dan pihak yang selama ini memosisikan diri sebagai oposisi.
Yorrys menambahkan, Prabowo yang paling memahami siapa figur yang dianggap mampu mendampinginya. Menurut dia, dalam situasi sosial, politik, dan ekonomi saat ini, Presiden membutuhkan mitra kerja yang tepat dan mumpuni. Figur semacam itu, kata dia, tidak bisa lahir dari pandangan dan masukan selain dari sudut pandang Prabowo sendiri.
Pernyataan tersebut disampaikan Yorrys untuk merespons berbagai manuver sejumlah pihak, termasuk dari kalangan internal DPD RI. Ia menegaskan, atas nama lembaga, DPD tidak pernah menginisiasi maupun membahas secara formal nama-nama calon wakil presiden.
"Sebagai lembaga yang independen, DPD RI sepenuhnya menyerahkan pilihan calon Wakil Presiden kepada mekanisme dan aturan yang berlaku," pungkas Yorrys. (Tan/jpnn)
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Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menyerahkan sepenuhnya pilihan calon wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto setelah Gibran mundur dari jabatan wapres
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
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