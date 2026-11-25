jpnn.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sepakat jika pemilihan Wakil Presiden (Wapres) RI mengedepankan mekanisme musyawarah mufakat dalam sidang paripurna MPR RI.

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menyebut pihaknya terus mendengar usulan terkait pemilihan cawapres usulan Presiden RI Prabowo memakai musyawarah mufakat.

"Buat kami, jika memang semua bersepakat, ya, tentu DPD sebagai fraksi terbesar di MPR akan ikut," ujar Sultan ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/11).

Eks Wakil Gubernur Bengkulu itu mengingatkan karakter Indonesia mengedepankan gotong royong dan musyawarah mufakat seperti tertuang dalam sila keempat Pancasila.

"Jadi, dimungkinkan. Prinsipnya DPD akan ikut. Yang terbaik akan ikut," ujar Sultan.

Alumnus Universitas Indonesia (UI) itu menyebut DPD RI akan ikut keputusan Panitia Ad Hoc MPR RI dalam memutuskan mekanisme pemilihan cawapres.

"Jadi, sepanjang teman-teman di MPR plus kelompok DPD sudah menghormati itu secara maksimal, ya, tentu kami dari DPD pasti akan ikut," ujarnya.

Diketahui, Prabowo pada Senin (23/11) menyerahkan surat pengusulan cawapres atas nama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menko PMK Sugiono ke MPR.