DPLK bank bjb Gelar Bulan Dana Pensiun 2026 Guna Mendorong Kesiapan Finansial Masyarakat

jpnn.com, BANDUNG - bank bjb melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) bank bjb terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, khususnya mengenai pentingnya mempersiapkan dana pensiun sejak usia produktif.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan kegiatan Bulan Dana Pensiun Tahun 2026 yang berlangsung di Lapangan Saparua, Jalan Ambon No. 11–15, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat, pada Minggu, 6 September 2026.

Dalam kegiatan, hadir Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat Darwisman, Direktur Pengawasan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat Dinar Sukmasari, yang turut memberikan dukungan terhadap upaya edukasi, literasi, dan inklusi keuangan melalui momentum Bulan Dana Pensiun Tahun 2026.

Hadir pula Asisten Daerah II Kota Bandung Dudy Prayudi, Direktur Kepatuhan bank bjb Asep Dani Fadillah, Ketua Dewan Pengawas DPLK bank bjb Nur Hasan Kurniawan, serta Ketua Pengurus DPLK bank bjb Rinda Merindawati.

Kehadiran berbagai pemangku kepentingan tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perencanaan keuangan dan dana pensiun, sekaligus memperkuat pesan bahwa kesiapan masa depan merupakan tanggung jawab yang perlu dibangun bersama.

Kegiatan juga menjadi momentum edukasi bagi masyarakat untuk makin memahami pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang sekaligus membangun kesadaran bahwa masa pensiun perlu dipersiapkan jauh sebelum seseorang memasuki usia pensiun.

DPLK bank bjb ingin memperluas pemahaman masyarakat bahwa perencanaan dana pensiun merupakan bagian penting dari pengelolaan keuangan secara menyeluruh, sehingga kebutuhan hidup pada masa mendatang dapat dipersiapkan secara lebih terencana.

Persiapan pensiun tidak seharusnya baru dilakukan ketika seseorang mendekati masa pensiun. makin dini perencanaan dilakukan, makin panjang waktu yang tersedia untuk membangun dana pensiun secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kondisi keuangan masing-masing.