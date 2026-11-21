jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPP AMPI) menegaskan soliditas dan komitmen seluruh jajaran organisasi untuk terus mengawal kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia di tengah berkembangnya berbagai dinamika dan isu politik belakangan ini.

Ketua Umum DPP AMPI Zigo Rolanda menegaskan bahwa seluruh jajaran pengurus dan kader AMPI, baik di tingkat pusat maupun daerah, tetap solid, kompak, dan berada dalam satu barisan.

Menurutnya, tidak ada alasan bagi kader AMPI untuk terpengaruh oleh berbagai spekulasi yang berpotensi mengganggu konsolidasi dan soliditas internal Partai Golkar.

Zigo menyampaikan kepemimpinan Bahlil Lahadalia merupakan mandat sah yang lahir melalui mekanisme dan keputusan konstitusional partai. Karena itu, AMPI memandang penting untuk menjaga suasana kondusif serta memastikan seluruh energi organisasi diarahkan pada penguatan partai dan kerja-kerja nyata.

"AMPI merupakan bagian dari keluarga besar Partai Golkar sekaligus kawah candradimuka bagi lahirnya generasi muda pemimpin bangsa. Kami menginstruksikan seluruh jajaran pengurus, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, untuk tetap menjaga soliditas dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Sikap AMPI jelas, satu komando, solid, dan tegak lurus di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia," tegas Zigo.

Terkait berkembangnya spekulasi dan tuduhan yang mengaitkan nama Bahlil Lahadalia dengan isu penyadapan, Zigo mengajak semua pihak untuk tidak terburu-buru membangun opini maupun menarik kesimpulan sebelum persoalan tersebut terungkap secara utuh.

Politikus muda Partai Golkar ini menilai, persoalan tersebut harus ditempatkan dalam koridor hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Terlebih, Bahlil telah memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai posisinya dalam persoalan tersebut.

"Beliau sudah menyampaikan klarifikasi bahwa dirinya tidak terlibat dan justru menjadi pihak yang dirugikan," ujar Zigo.