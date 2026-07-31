DPP AMPI Tunjuk Mafa Uswanas Jadi Plt Ketum, Usulkan Pemecatan Jerry Sambuaga dari Golkar

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) menunjuk Mafa Uswanas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum.

Keputusan itu diambil dalam Rapat Pleno IX Diperluas yang digelar pada Kamis (30/7).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi DPP AMPI Muhammad Safii didampingi Sekretaris Jenderal DPP AMPI Robi Anugrah Marpaung itu juga merekomendasikan kepada DPP Partai Golkar agar menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Jerry Sambuaga dari keanggotaan partai.

Safii mengatakan rekomendasi tersebut diambil setelah rapat menerima paparan hasil investigasi internal yang dilakukan Bidang Organisasi DPP AMPI terkait dinamika kepengurusan organisasi.

"Berdasarkan hasil investigasi dan temuan internal yang dipaparkan oleh Bidang Organisasi, kami merekomendasikan kepada DPP Partai Golkar untuk menjatuhkan sanksi berupa pemecatan terhadap Dr. Jerry Sambuaga dari keanggotaan Partai Golkar," kata Safii dikutip JPNN.com, Jumat (31/7).

Selain itu, rapat menetapkan Mafa Uswanas sebagai Plt Ketua Umum DPP AMPI dalam rangka revitalisasi kepengurusan DPP AMPI masa bakti 2022-2027.

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Menurut Safii, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan efektif sekaligus memperkuat konsolidasi internal menjelang Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Musyawarah Nasional (Munas) X AMPI.

"Revitalisasi ini dilakukan agar roda organisasi tetap berjalan optimal. Fokus utama kami selanjutnya adalah mempersiapkan Rapimnas dan Munas X AMPI agar berjalan sukses dan melahirkan kepemimpinan yang solid," ujarnya.