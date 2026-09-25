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DPP Hanura Berkonsolidasi ke DPD dan DPC Menjelang Pemilu 2029

DPP Hanura Berkonsolidasi ke DPD dan DPC Menjelang Pemilu 2029
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Ketua Tim Task Force DPP Hanura Patrice Rio Capella saat dalam rapat dan konsolidasi Tim Task Force Hanura dengan jajaran DPD dan DPC se-Provinsi Babel di Pangkalpinang, Kamis (24/9/2026) malam. Foto: Dok. DPP Hanura

jpnn.com, JAKARTA - Tim Task Force (satgas) DPP Partai Hanura terus bergerak keliling Indonesia untuk menggelar konsolidasi dan rapat teknis dengan Dewan Pimpiman Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), serta legislator dari Fraksi Hanura.

Konsolidasi yang dilakukan sejak 8 agustus 2026 di Provinsi Banten, akan terus dilakukan hingga tuntas di 38 provinsi pada Oktober 2026.

Ketua Tim Task Force DPP Hanura Patrice Rio Capella menyatakan kedatangannya bertujuan untuk mempercepat pembentukan struktur dan membangun semangat optimisme dalam menghadapi Pemilu 2029.

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Menurutnya, target tersebut diawali dengan merampungkan konsolidasi struktur partai hingga tingkat kecamatan di seluruh kabupaten dan kota di Tanah Air.

"Kami datang ke sini untuk memastikan kesiapan untuk menyusun struktur lengkap 100 persen di tingkat kabupaten/kota, dan 100 persen di tingkat kecamatan. Itu akan diselesaikan pada pertengahan Oktober tahun ini," kata Rio dalam rapat dan konsolidasi Tim Task Force Hanura dengan jajaran DPD dan DPC se-Provinsi Babel di Pangkalpinang, Kamis (24/9/2026) malam.

Rio menjelaskan konsolidasi struktur merupakan tahap awal untuk menyiapkan mesin politik Hanura, dalam menghadapi kontestasi demokrasi ke depan.

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Setelah konsolidasi selesai, DPP akan melakukan pemetaan potensi perolehan kursi di setiap daerah.

"Di Provinsi Bangka Belitung (Babel), masih ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang (kursinya) kosong. Pada Pemilu mendatang, tidak boleh ada lagi yang kursinya kosong," tegasnya.

Tim Task Force (satgas) DPP Partai Hanura terus bergerak keliling Indonesia untuk menggelar konsolidasi dan rapat teknis dengan DPD dan DPC.

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