DPP IMM Apresiasi Kinerja Polri Dalam Pengamanan Demonstrasi

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) menyampaikan apresiasi atas kinerja Polri dalam mengamankan serangkaian aksi demonstrasi.

Ketua Umum DPP IMM Riyan Betra menilai pendekatan yang diterapkan Polri menunjukkan profesionalisme sehingga dinamika penyampaian pendapat di muka umum dapat berjalan tertib dan aman.

Riyan Betra secara khusus memuji sikap proaktif kepolisian dalam mengantisipasi potensi kericuhan.

Dia menilai pendekatan humanis yang diutamakan oleh aparat di lapangan berhasil meredam emosi massa, mencegah konflik, dan menjamin demonstrasi berjalan damai.

Riyan juga menggarisbawahi respons cepat Polri dalam menindak oknum yang diduga melanggar prosedur.

“Polri telah menunjukkan bahwa mereka mampu mengemban tugas berat ini dengan mengedepankan dialog dan persuasi, bukan kekerasan. Ini adalah indikator penting bagi kematangan demokrasi kita," ungkap Riyan Betra dalam keterangan tertulis pada Senin (15/9/2025).

Dalam konteks demokrasi, Riyan melanjutkan peran Polri sebagai penjaga keamanan sangat krusial. DPP IMM memandang bahwa penanganan yang baik oleh kepolisian menjamin ruang untuk berpendapat tetap terbuka lebar tanpa ada kekhawatiran akan tindakan represif.

Hal ini, menurutnya, merupakan cerminan komitmen negara dalam menjamin hak konstitusional warga.