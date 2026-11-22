DPP KP SRO Periode 2026-2030 Dilantik, Mombang Sihite Terima Pataka dan Ucapkan Ikrar Pengurus
jpnn.com, JAKARTA - Dewan Panasihat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Keluarga Pomparan Si Raja Oloan (KP SRO) melantik DPP Keluarga Pomparan Si Raja Oloan (KP SRO) masa jabatan 2026-2030.
Pelantikan berlangsung di Hotel Lumire Convention Centre, Atrium Senen, Jakarta Pusat, Minggu (22/11/2026).
Pelantikan mengusung tema "Lestarikan Persaudaraan Si Raja Oloan, Bersatu, Berdaya, Mendunia."
Adapun sub tema adalah "Mari kita tingkatkan Persatuan Persaudaraan Pomparan Siraja Oloan untuk saling menolong dalam membangun Sumber Daya Manusia yang Berkarakter, Unggul dan Berdaya Saing Global."
Suasana Pelantikan DPP KP SRO. Foto: Friederich Batari/JPNN
Pelantikan ini mengukuhkan susunan pengurus yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Nomor 02/SK/DPP-KPSRO/VII/2026.
SK tersebut mengesahkan hasil Rapat Umum Nasional Keluarga Pomparan Si Raja Oloan yang berlangsung pada Jumat (17/7/2026).
Dewan Penasihat DPP Keluarga Pomparan Si Raja Oloan (KP SRO) melantik DPP KP SRO masa jabatan 226-2030.
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