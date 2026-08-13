DPP Partai Hanura Siapkan Mekanisme Evaluasi Caleg Menjelang Pemilu 2029

jpnn.com, JAKARTA - Partai Hanura menyiapkan mekanisme evaluasi calon legislatif (caleg) berbasis survei untuk menghadapi Pemilu 2029.

Ketua Tim Satuan Tugas (Satgas) atau Task Force DPP Partai Hanura Patrice Rio Capella mengatakan, elektabilitas dan peluang keterpilihan caleg akan dipantau secara berkala.

“Setelah konsolidasi ini sudah 100 persen, maka kita akan mengukur kekuatan. Kita akan survei di mana tingkat awareness partai, di mana positioning elektabilitas partai,” kata Rio dalam acara Konsolidasi dan Rapat Teknis Tim Task Force tingkat DPC se-Provinsi Sumatera Selatan di Hotel Aston, Palembangan, Rabu (12/8/2026).

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Hasil survei tersebut kemudian akan diturunkan ke tingkat daerah pemilihan (dapil). Hanura akan memetakan daerah yang memiliki potensi memperoleh kursi, sekaligus mengukur kekuatan masing-masing bakal caleg.

Rio mencontohkan, apabila seorang kandidat berada di urutan kesembilan dalam hasil survei, Hanura akan memberikan program dan waktu sekitar enam bulan untuk meningkatkan elektabilitasnya. Setelah itu, kandidat kembali disurvei untuk melihat perkembangan elektabilitasnya.

“Bekerja selama enam bulan, dan kita survei kembali. Apakah Pak Ketua naik atau tidak?” ujar Rio mengibaratkan Ketua DPD Hanura Sumsel, Ahmad Al Azhar nyaleg DPR RI.

Menurut Rio, mekanisme tersebut juga akan menjadi dasar pemberian reward dan punishment kepada kader yang diproyeksikan maju dalam Pemilu.

“Kalau Pak Ketua naik, ini ke-7. Namun, kalau di angka sembilan terus disurvei turun menjadi 10, kita bilang, ‘Pak Ketua, jangan nyalon ke DPR RI," ujar Wakil Ketua Umum Hanura itu.