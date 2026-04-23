DPP PDIP Ungkap Sosok yang Ditunjuk Jadi Ketua DPRD Kota Surabaya, Ternyata...

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah menyebut partainya resmi menunjuk sosok Syaifuddin Zuhri sebagai pemimpin di DPRD Kota Surabaya.

"DPP PDI Perjuangan memang telah memutuskan dan menetapkan Saudara Syaifuddin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya, yang menjadi hak PDI Perjuangan," kata Said kepada awak media, Kamis (23/4).

Ketua Banggar DPR RI itu memunta Syaifuddin harus membangun sinergi antara Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan DPRD di Kota Surabaya.

"Warga Kota Surabaya memberi amanah yang besar kepada PDI Perjuangan. Jangan sampai warga Kota Surabaya menganggap kita tidak amanah," ujar Said ke Syaifuddin Zuhri.

Ketua DPP PDIP itu juga meminta Sekretaris DPC PDIP Surabaya itu lebih aspiratif setelah ditunjuk sebagai pemimpin legislatif di Kota Pahlawan dan mau terjun ke bawah.

"Sekali lagi, DPP PDIP telah memutuskan Saudara Syaifudin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya menggantikan almarhum Saudara Adi Sutarwiyono, saya minta segenap jajaran Partai tegak lurus mengamankan keputusan DPP Partai dan membantu kepemimpinan di eksekutif dan legislatif di Kota Surabaya sukses," ungkapnya.

Adapun, posisi Ketua DPRD Surabaya periode 2024–2029 sempat kosong setelah wafatnya pejabat posisi itu, yakni Dominikus Adi Sutarwijono. (ast/jpnn)