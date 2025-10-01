DPP PUI & Dave Laksono Bertemu untuk Bahas Isu Kemerdekaan Palestina

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP PUI Adhe Nuansa Wibisono menyambut baik pembahasan isu-isu diplomasi, kebangsaan, dan upaya mewujudkan perdamaian dunia.

Hal itu diungkapkan Adhe saat Dewan Pengurus Pusat Persatuan Ummat Islam (DPP PUI) melalui Bidang Hubungan Luar Negerinya melakukan audiensi strategis dengan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar Dave Laksono, pada Selasa (30/9).

Pertemuan yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta ini menegaskan komitmen sinergis antara ormas Islam dan lembaga legislatif dalam menyikapi isu-isu internasional, dengan fokus utama pada perjuangan kemerdekaan Palestina.

Wibisono menilai dukungan yang diberikan oleh Komisi I DPR RI terhadap kemerdekaan Palestina menunjukkan bahwa isu ini telah menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa.

“Dukungan yang diberikan oleh Komisi I DPR terhadap kemerdekaan Palestina menunjukkan isu Palestina sudah menjadi isu bersama. Kami (PUI) mengapresiasi dukungan riil yang diberikan Komisi I DPR terhadap Palestina,” ujar Wibisono.

Selain itu, Wibisono juga menyambut dengan sangat baik dan terbuka terhadap tawaran sinergi dan kerjasama dari Partai Golkar dan KOSGORO 1957.

“PUI siap untuk bersinergi dan mendukung langkah-langkah strategis Bapak Dave Laksono, khususnya dalam isu-isu diplomasi, kebangsaan, dan upaya mewujudkan perdamaian dunia,” jawab Wibisono.

Sinergi antara PUI sebagai ormas Islam dan Komisi I DPR RI Fraksi Golkar ini diharapkan dapat memperkuat kontribusi Indonesia di panggung global, khususnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil dan damai.