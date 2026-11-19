jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Taruna Merah Putih (DPP TMP) Diah Pikatan O. Haprani menggelar Bakti Sosial di Kampung Nelayan Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara.

Diah yang akrab disapa Pinka itu mengatakan organisasi kepemudaan diminta untuk tidak sekadar berada di ruang rapat, melainkan harus turun langsung ke masyarakat.

"Kami percaya bahwa organisasi kepemudaan tidak boleh hanya aktif di ruang rapat atau media sosial. Organisasi pemuda harus hadir di tengah masyarakat, mendengar kebutuhan rakyat, merasakan denyut kehidupan warga, dan memberikan manfaat nyata," ujar Pinka saat memberikan sambutan di Kampung Nelayan, Jakarta Utara, Kamis (19/11)

Pinka mengatakan bakti sosial yang diberikan kepada 500 kepala keluarga di Kampung Nelayan, Jakarta Utara merupakan bentuk rasa syukur atas kepengurusan DPP TMP Periode 2026-2030 yang sudah 100 hari berkiprah setelah dilantik.

Menurut Pinka, warga Kampung Nelayan Kalibaru bukan hanya penerima manfaat kegiatan bakti sosial TMP. Warga Kampung Nelayan Kalibaru merupakan keluarga besar yang mengajarkan tentang kerja keras, ketangguhan, dan semangat gotong royong. Menurut Pinka, nilai-nilai itulah yang juga menjadi pondasi perjuangan Taruna Merah Putih.

Pinka menambahkan momentum 100 hari kepengurusan DPP TMP harus dijadikan pelecut semangat untuk dapat terus berkembang dan berkontribusi bagi bangsa.

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"Saya mengajak seluruh kader Taruna Merah Putih, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk terus, dan jadikan keberpihakan kepada rakyat sebagai kompas perjuangan kita," tutur Pinka.

Ihwal pemilihan Kampung Nelayan di Cilincing, Jakarta Utara sebagai lokasi bakti sosial, Sekjen DPP TMP Rio Dondokambey menjelaskan kaitan antara Filosofi Indonesia sebagai Negara Maritim dan juga pesan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.