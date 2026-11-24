DPR Bakal Kaji Putusan MK yang Anggap UU Polri Cacat Formal
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku bakal meminta Komisi III untuk mempelajari ulang putusan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 251/PUU-XXIV/2026.
Diketahui, MK dalam putusan 251 menilai cacat formal UU Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri.
"Kami kemudian nanti akan meminta ke komisi teknis, dalam hal ini Komisi III, untuk kami mengkaji ulang," kata dia ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11).
Dasco mengatakan DPR tentu menghormati putusan MK yang menilai UU Nomor 5 Tahun 2026 harus diubah dalam setahun.
"Ya, karena keputusan MK itu akan kami menghormati," ujarnya.
Dia mengatakan DPR menyikapi putusan MK juga bakal merevisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan demi mempertegas ketentuan yang sudah diterbitkan parlemen.
"Hal-hal seperti ini akan kami atur kembali mana yang perlu harmonisasi, mana yang kemudian tidak perlu harmonisasi, agar undang-undang yang sudah dikeluarkan ada kepastian hukum," ujarnya.
MK dalam putusan 251 menilai UU Nomor 5 Tahun 2026 tak melewati lima tahapan, yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan parlemen menghormati putusan MK yang menyatakan UU Polri cacat formal.
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