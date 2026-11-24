jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku bakal meminta Komisi III untuk mempelajari ulang putusan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 251/PUU-XXIV/2026.

Diketahui, MK dalam putusan 251 menilai cacat formal UU Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri.

"Kami kemudian nanti akan meminta ke komisi teknis, dalam hal ini Komisi III, untuk kami mengkaji ulang," kata dia ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11).

Dasco mengatakan DPR tentu menghormati putusan MK yang menilai UU Nomor 5 Tahun 2026 harus diubah dalam setahun.

"Ya, karena keputusan MK itu akan kami menghormati," ujarnya.

Dia mengatakan DPR menyikapi putusan MK juga bakal merevisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan demi mempertegas ketentuan yang sudah diterbitkan parlemen.

"Hal-hal seperti ini akan kami atur kembali mana yang perlu harmonisasi, mana yang kemudian tidak perlu harmonisasi, agar undang-undang yang sudah dikeluarkan ada kepastian hukum," ujarnya.

MK dalam putusan 251 menilai UU Nomor 5 Tahun 2026 tak melewati lima tahapan, yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.