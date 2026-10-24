DPR Buka Peluang Tambah Anggota KPU dan Bawaslu, Waktu Rekrutmen Mau Dipangkas
jpnn.com, JAKARTA - Komisi II DPR RI membuka peluang menambah jumlah komisioner KPU dan Bawaslu serta memangkas waktu rekrutmen menjadi hanya dua hingga tiga bulan.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Ahmad Irawan mengatakan penambahan jumlah anggota menjadi salah satu opsi dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Menurut dia, jumlah komisioner KPU pusat yang saat ini tujuh orang dan Bawaslu lima orang berpeluang ditambah menjadi sembilan orang.
“Salah satu isi atau inti dari revisi itu adalah adanya penambahan jumlah anggota KPU dan Bawaslu dari yang sebelumnya 7 jadi 9,” kata Irawan dikutip JPNN.com, Sabtu (24/10).
Penambahan anggota juga berpotensi diterapkan pada penyelenggara pemilu di tingkat daerah. Namun, jumlahnya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan efektivitas kerja di masing-masing wilayah.
Irawan mencontohkan jumlah anggota penyelenggara pemilu di provinsi besar berpeluang bertambah dari lima menjadi tujuh orang.
Sementara itu, jumlah anggota di tingkat kabupaten juga dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah, mengingat saat ini terdapat daerah dengan tiga maupun lima anggota.
Meski demikian, politikus Partai Golkar itu menegaskan bahwa wacana tersebut belum menjadi keputusan resmi DPR.
Komisi II DPR RI membuka peluang menambah jumlah komisioner KPU dan Bawaslu serta memangkas waktu rekrutmen.
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