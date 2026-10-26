DPR Desak BPK Evaluasi Predikat WTP untuk Kemenhut

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hanan A. Rozak menyoroti pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Kementerian Kehutanan di tengah adanya potensi kerugian negara hingga Rp104,43 triliun dari aktivitas pertambangan di kawasan hutan.

Angka tersebut berasal dari estimasi denda administratif atas aktivitas pertambangan di kawasan hutan tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

Perhitungan yang merujuk pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025 itu mencakup luasan 67.125,41 hektare, yang berkaitan dengan 569 keputusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari 480 pemegang izin.

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Persoalan ini menjadi sorotan karena potensi penerimaan negara tersebut disebut belum dicatat dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan Kementerian Kehutanan Tahun Anggaran 2025.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pemberian opini WTP, terutama apabila terdapat informasi material yang tidak tercermin secara semestinya dalam laporan keuangan.

“Kami mendesak BPK menjelaskan bagaimana persoalan tersebut dipertimbangkan dalam pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Kehutanan. Jika ditemukan salah saji material atau pengungkapan yang tidak memadai hingga memengaruhi kewajaran laporan, BPK perlu mengevaluasi kembali opini yang diberikan sesuai standar pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku,” kata Hanan kepada wartawan, Senin (26/10).

Menurut Hanan, opini WTP tidak boleh disalahgunakan seolah-olah menjadi jaminan bahwa seluruh aspek pengelolaan keuangan kementerian telah berjalan tanpa persoalan.

Ia mengingatkan agar predikat tersebut tidak menutupi kelemahan dalam pencatatan maupun pelaporan keuangan negara.