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DPR Desak Exchange Tak Menghindari Pertanggungjawaban kepada Nasabah

DPR Desak Exchange Tak Menghindari Pertanggungjawaban kepada Nasabah
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Ilustrasi Gedung DPR RI. Foto: Ricardo/JPNN com

jpnn.com, JAKARTA - Sengketa yang terus bergulir antara Indodax dengan developer dan nasabahnya terus menjadi sorotan masyarakat.

Pasalnya, perjuangan mendapatkan keadilan terus dilakukan kedua belah pihak yang bertikai. Bukti dan fakta terus digali demi mendapatkan apa yang menjadi haknya.

Indodax sebagai exchange bersikukuh memiliki sistem yang terbaik sehingga berani menjamin para nasabah bahwa setiap transaksi akan berlangsung baik-baik saja.

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Terlebih ada aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjadi landasan setiap exchange dalam beroperasi di tanah air.

Atas jaminan itu lah banyak nasabah berbondong-bondong bertransaksi dan berharap investasinya dapat menghasilkan alias cuan.

Pertanyaannya bagaimana jika terjadi masalah? Apa yang harus dilakukan kedua belah pihak?

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