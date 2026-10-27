DPR Desak Karhutla Jadi Bencana Nasional, Ini Pertimbangannya

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Riyono Caping mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional demi mempercepat penanganan api dan kabut asap.

Menurut Riyono, penetapan status tersebut harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan aspek kemanusiaan. Dampak karhutla telah menyentuh sektor kesehatan, pendidikan, hingga lingkungan hidup.

“Pertimbangannya tentu kami melihat dari kepentingan publik masyarakat secara luas, bukan pertimbangan yang lain, tapi pertimbangan kemanusiaan,” kata Riyono kepada wartawan, Selasa (27/10).

Politikus PKS itu menilai pemerintah perlu memprioritaskan pemadaman titik api dan penanganan asap yang mengganggu aktivitas warga di wilayah terdampak.

Dia mengingatkan, penanganan yang tidak maksimal berpotensi menjadi preseden buruk dalam menghadapi bencana lingkungan di kemudian hari.

“Kalau ini tidak dilakukan, maka akan menjadi preseden yang tidak baik bagi penanganan bencana, khususnya bencana lingkungan,” ujarnya.

Riyono menegaskan karhutla tidak boleh dipandang sebagai bencana rutin tahunan. Masyarakat terus menanggung kerugian akibat kebakaran dan kabut asap yang berulang.

Dia pun meminta kementerian terkait mengoptimalkan teknologi dalam penanganan karhutla. Pelibatan masyarakat juga perlu diperkuat agar upaya pengendalian kebakaran berjalan lebih efektif.