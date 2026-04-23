DPR Desak Pemerintah Perluas Deteksi Dini TBC Guna Putus Rantai Penularan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mendesak pemerintah untuk segera memperluas jangkauan deteksi dini tuberkulosis (TBC).

Ia menyebut langkah tersebut dinilai krusial untuk menekan lonjakan kasus penularan di tengah tingginya angka suspek yang ditemukan di tengah masyarakat.

"Besarnya jumlah suspek menandakan potensi penularan di masyarakat masih sangat tinggi. Deteksi dini harus diperluas agar kasus ditemukan lebih cepat dan rantai penularan segera terputus," ujar Ninik, sapaan akrab Nihayatul Wafiroh dikutip di Jakarta, Kamis.

Hal itu ia sampaikan merespons tingginya angka kasus Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan data terbaru, diketahui tercatat sebanyak 3.169 warga Banyuwangi terkonfirmasi positif TBC, sementara lebih dari 27.000 warga lainnya berstatus suspek.

Ninik menyoroti temuan bahwa mayoritas kasus TBC di Banyuwangi menyerang kelompok usia produktif. Menurutnya, dampak TBC tidak berhenti pada masalah kesehatan fisik semata, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan ketahanan ekonomi keluarga.

“Jika usia produktif tumbang karena TBC, produktivitas menurun dan ekonomi keluarga pasti terdampak. Ini adalah tantangan yang harus kita selesaikan secara lintas sektor,” kata dja.

Baca Juga: Wamendagri Akhmad Wiyagus Dorong Pemda Mempercepat Penanggulangan TBC

Meskipun angka kasus cukup tinggi, Ninik mengapresiasi langkah Dinas Kesehatan Banyuwangi yang proaktif melakukan pelacakan kontak erat hingga ke level komunitas. Dia mengingatkan bahwa penemuan kasus harus dibarengi dengan komitmen pasien untuk sembuh total.

Beberapa poin krusial yang ditekankan oleh Ninik, antara lain terkait dengan kepatuhan pengobatan. Ia menyampaikan bahwa pasien wajib menyelesaikan terapi Obat Anti Tuberkulosis (OAT) selama minimal enam bulan tanpa putus.