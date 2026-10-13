DPR Desak Perbaikan Pola Distribusi BBM untuk Atasi Kelangkaan di Bali

jpnn.com, DENPASAR - Anggota Komisi VI DPR RI I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan mendesak adanya perbaikan segera pada pola distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Bali menyusul terjadinya keterbatasan pasokan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Pulau Dewata.

“Masalahnya ini bukan karena lonjakan (konsumsi) yang saya lihat, tapi lebih banyak di pola distribusi yang perlu diubah karena (antisipasi) lonjakan sudah dihitung,” kata Kesuma Kelakan di Denpasar, Selasa.

Ia menjelaskan antisipasi lonjakan sudah dihitung 10-20 persen dari rata-rata konsumsi harian misalnya untuk pertalite mencapai sekitar 2.200 kiloliter konsumsi per hari.

Anggota Komisi VI DPR RI itu mendorong agar SPBU yang krisis stok menjadi skala prioritas penyaluran misalnya di kawasan Kabupaten Tabanan, Badung, dan Denpasar.

SPBU daerah lainnya juga perlu diperkuat ketersediannya stok BBM yang disuplai dari dua terminal BBM di Bali yaitu Manggis di Kabupaten Karangasem dan Sanggaran di Denpasar.

Di sela pertemuannya dengan perwakilan Pertamina Wilayah Pemasaran Bali Alam Kanda Winali, terungkap bahwa di Terminal BBM Sanggaran per Selasa pagi terdapat 1.200 kiloliter pertalite dengan didukung 25-30 armada truk tangki BBM.

Kemudian, di Terminal BBM Manggis terdapat stok pertalite mencapai 10.300 kiloliter dengan didukung 72 armada truk tangki yang hingga saat ini dikebut penyalurannya di SPBU.

Khusus untuk wilayah Denpasar, Badung dan Tabanan terdapat 104 titik SPBU.