DPR Didemo, Puan Janji Tampung Aspirasi Asal Saling Menghormati

jpnn.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi demo besar-besaran di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (25/8) hari ini.

Menurut dia, DPR bakal etap menampung semua aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.

“Kami minta masukan dari semua masyarakat untuk membantu memperbaiki kinerja dari DPR,” ucap Puan di Istana Negara, pada Senin.

Dia mengaku, aspirasi dan masukan dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk bisa memperbaiki pembangunan bangsa dan negara.

“Kami juga di DPR akan menampung semua aspirasi dan tentu saja semua aspirasi itu akan kami sama-sama bicarakan, untuk kami sama-sama perbaiki,” kata dia.

Terkait gerbang dan gedung sekitar DPR yang ditutup dari pedemo, Puan meminta pengunjuk rasa untuk harus tetap saling menghormati.

“Mari kita sama-sama saling hormat menghormati dalam menyampaikan aspirasi,” tuturnya.

Sebelumnya, aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR dipicu kekecewaan sejumlah pihak terhadap wakil rakyat.