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DPR Dorong Basarnas Memaksimalkan Pencarian 5 Jurnalis yang Hilang Saat Liput Erupsi GAK

DPR Dorong Basarnas Memaksimalkan Pencarian 5 Jurnalis yang Hilang Saat Liput Erupsi GAK
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Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa saat ditemui usai rapat internal Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020). (ANTARA/ Abdu Faisal)

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyebut parlemen akan mendorong Basarnas untuk mencari lima jurnalis yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Senin (7/9) kemarin.

"Pihak-pihak terkait dalam hal ini Basarnas maupun yang lain, untuk apa, secara sungguh-sungguh dan terus-menerus untuk mencari keberadaan kelima jurnalis tersebut," kata dia ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9).

Legislator fraksi NasDem itu menilai penting lima jurnalis ditemukan karena menyangkut nasib keluarga para korban.

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"Jadi sekali lagi, DPR terus akan berupaya mendorong seluruh pihak terkait untuk secara sungguh-sungguh dan maksimal untuk mencari keberadaan mereka," ungkapnya.

Saan di sisi lain mengingatkan wartawan bisa menaati aturan peliputan, khususnya di daerah-daerah yang memang terkena bencana. 

"Penting untuk memperhatikan faktor-faktor keselamatan," katanya.

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Dia menekankan wartawan tetap hati-hati dalam meliput, terutama di lokasi berisiko agar tidak sampai menjadi objek pemberitaan.

"Jangan sampai dia nyari berita, tetapi dia menjadi objek berita, kan, begitu. Ini penting juga menurut saya," katanya.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menilai penting lima jurnalis ditemukan karena menyangkut nasib keluarga para korban.

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