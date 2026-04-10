DPR Dorong Industri Otomotif Meningkatkan Penerapan TKDN dan SNI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Pertaonan Dulay menegaskan pentingnya penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai fondasi membangun industri otomotif nasional yang mandiri dan berkelanjutan.

Hal tersebut dia tegaskan saat melakukan kunjungan kerja ke fasilitas produksi QJMotor di Cikarang.

Menurut Saleh, investasi di sektor manufaktur tidak cukup hanya membidik pasar domestik.

Lebih dari itu, pelaku industri didorong menghadirkan nilai tambah nyata bagi perekonomian dalam negeri, melalui peningkatan TKDN secara bertahap dan terukur.

Kunjungan itu juga menjadi ruang dialog antara regulator dan pelaku industri.

Sejumlah isu strategis mengemuka, mulai dari peningkatan investasi, penguatan rantai pasok lokal, hingga standar manufaktur yang mampu bersaing di level global.

Senada, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menekankan pentingnya penggunaan komponen bersertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI).

Dia menyebut SNI bukan sekadar aturan, melainkan instrumen penting untuk menjaga kualitas produk sekaligus melindungi konsumen.