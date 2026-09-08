DPR Dorong Penanganan Terpadu Karhutla dan Kebencanaan Lintas Kementerian
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin Rapat Paripurna DPR RI Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026), didampingi Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati dan Saan Mustopa.
Seusai rapat, pimpinan DPR menyampaikan sikap kelembagaan agar penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kebencanaan nasional dijalankan secara terpadu lintas kementerian dan lembaga.
Posisi Indonesia di kawasan Ring of Fire menempatkan Tanah Air berhadapan dengan risiko gempa bumi, erupsi gunung api, hingga bencana hidrometeorologi.
Karhutla di sejumlah daerah menambah beban penanganan, mulai dari kualitas udara sampai layanan dasar bagi warga terdampak.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan penanganan bencana sulit bertumpu pada satu instansi.
Dia mendorong pemerintah menghadirkan kembali leading sector yang mengoordinasikan seluruh kementerian dan lembaga, sebagaimana pola yang selama ini dijalankan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Tidak bisa dilakukan oleh satu instansi atau K/L saja, namun harus dilakukan secara bersama-sama," kata Puan.
Perhatian DPR tidak berhenti pada masa tanggap darurat.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penanganan karhutla serta kebencanaan nasional dijalankan secara terpadu lintas kementerian.
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