DPR Dorong Standar Baru Tata Kelola Industri Asuransi

Forum Standar Baru Tata Kelola Asuransi dan Perlindungan Nasabah di Indonesia di kawasan Melawai, Jakarta Selatan. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR sekaligus pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Herman Khaeron menegaskan pentingnya transparansi tata kelola industri asuransi.

Peran legislatif dinilai krusial dalam mengawal akuntabilitas industri perasuransian nasional.

Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi mengenai parameter standar baru untuk memastikan akuntabilitas industri.

Keseimbangan antara stabilitas sistem dan perlindungan konsumen menjadi fokus utama bagi keberlanjutan sektor ini.

Herman menyebut pengawasan ketat diperlukan agar asuransi memberikan manfaat nyata bagi publik.

Langkah tersebut bertujuan memperkuat posisi tawar masyarakat sebagai pemegang polis di hadapan perusahaan asuransi.

Saat ini, DPR tengah memperjuangkan berbagai regulasi untuk memperkuat perlindungan nasabah. 

Hal tersebut krusial agar setiap perusahaan asuransi menjalankan operasionalnya secara akuntabel, guna menjaga kepercayaan masyarakat.

DPR mendorong standar baru tata kelola perlindungan industri asuransi demi memulihkan kepercayaan publik.

