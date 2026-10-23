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DPR Dukung Bea Cukai Jakarta Perkuat Kapasitas Pemberantasan Narkoba

DPR Dukung Bea Cukai Jakarta Perkuat Kapasitas Pemberantasan Narkoba
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Bea Cukai bersama BPOM Gorontalo menyita ribuan butir Tramadol melalui jasa ekspedisi pada 29 Maret 2022. Ilustrasi Foto: Humas Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai Jakarta dan Polda Metro Jaya didorong memperkuat pemberantasan narkotika dan obat keras ilegal dengan membongkar jaringan kejahatan hingga ke bandar dan pemodal di ibu kota.

Komisi III DPR RI mendukung kedua pihak menelusuri aliran dana agar seluruh rantai kejahatan dapat diputus.

Dewan juga mendukung Bea Cukai meningkatkan pengawasan, intelijen, patroli, dan penindakan dengan dukungan sumber daya manusia serta teknologi yang memadai.

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Penguatan tersebut diperlukan untuk mencegah masuknya narkotika dan obat keras ilegal dari luar negeri sekaligus mendeteksi jalur distribusi yang mencurigakan.

“Kolaborasi dan sinergi Kanwil Bea Cukai Jakarta dengan Polda Metro Jaya harus terus diperkuat untuk mengungkap berbagai kejahatan, bukan hanya produksi dan peredaran obat keras ilegal, tetapi juga narkotika,” kata Anggota Komisi III DPR RI Abdullah, Jumat (23/10).

Abdullah meminta Bea Cukai Jakarta dan Polda Metro Jaya memperkuat sinergi untuk memberantas peredaran narkotika dan obat keras ilegal.

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Penindakan tidak boleh berhenti pada produsen, kurir, atau pengedar, tetapi harus dikembangkan hingga mengungkap pemodal dan aliran dana kejahatan.

Abdullah menilai kolaborasi kedua institusi penting untuk memutus rantai peredaran narkoba sekaligus mencegah dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi akibat penyalahgunaan obat.

Penguatan tersebut diperlukan untuk mencegah masuknya narkotika dan obat keras ilegal dari luar negeri sekaligus mendeteksi jalur distribusi yang mencurigakan

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