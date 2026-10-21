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DPR Dukung Kenaikan Kelas Otomatis Dihapus, tetapi Ingatkan soal Dampak Psikologis

DPR Dukung Kenaikan Kelas Otomatis Dihapus, tetapi Ingatkan soal Dampak Psikologis
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Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati di Sekolah Partai, Jakarta, Rabu (21/10). Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati mengaku mendukung wacana pemerintah yang mau menghapus sistem kenaikan kelas otomatis dan memberlakukan ketentuan tidak naik tingkat bagi siswa sekolah.

"Kami mendukung, tetapi nanti pasti ada pembahasan lebih lanjut," kata dia ditemui awak media di Sekolah Partai, Jakarta, Rabu (21/10).

MY Esti menuturkan pola sekolah menaikkan kelas peserta didik secara otomatis dimulai era eks Mendikbud Nadiem Makarim.

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Namun, kata dia, penerapan sekolah menaikkan kelas peserta didik secara otomatis rupanya menghasilkan persoalan.

Misalnya, kata Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemuda dan Olahraga itu, peserta didik tak termotivasi dan orang tua tak ketat mengawasi anak dalam belajar.

MY Esti bahkan menyebut ada anak kelas empat SD yang sulit membaca saat penerapan naik kelas bagi peserta didik secara otomatis.

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"Nah, ketika sistem tidak naik kelas itu tidak diberlakukan, semua terasa lebih santai," ujarnya.

Namun, MY Esti memberi catatan ketika pemerintah ingin mengembalikan wacana tidak naik kelas bagi peserta didik.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati meminta pemerintan memikirkan dampak psikologis ketika mau menerapkan wacana tak naik kelas.

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