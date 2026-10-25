DPR Dukung Polri Jerat 11 Korporasi Tersangka Karhutla, Termasuk Perusahaan Asing

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Usman Husin mendukung langkah Polri menetapkan 11 korporasi sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai penegakan hukum harus dilakukan tegas terhadap siapa pun yang terbukti sengaja membakar hutan dan lahan.

“Jika memang ada unsur kesengajaan, harus ditindak,” kata Usman kepada wartawan, Sabtu (24/10).

Menurut Usman, karhutla menimbulkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat. Kebakaran tidak hanya merusak hutan, tetapi juga mengancam satwa liar akibat hilangnya habitat.

Dia juga menyoroti dampak asap yang dapat menyebar hingga ke wilayah lain dan membahayakan kesehatan masyarakat.

Usman menyontohkan asap karhutla bahkan dapat dirasakan hingga Pulau Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Asap sangat mengganggu kesehatan manusia. Kalau ada orang yang sengaja membakar hutan, harus ditindak,” tegasnya.

Dia meminta penegakan hukum dilakukan secara konsisten, baik terhadap pelaku perorangan maupun korporasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah kebakaran hutan terulang.