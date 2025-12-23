menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Legislatif » DPR Ingatkan Pemerintah Soal Keamanan Data Wajah di Aturan Registrasi SIM Baru

DPR Ingatkan Pemerintah Soal Keamanan Data Wajah di Aturan Registrasi SIM Baru

DPR Ingatkan Pemerintah Soal Keamanan Data Wajah di Aturan Registrasi SIM Baru
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Anggota DPR dari PDI Perjuangan Nico Siahaan di KPK, Selasa (29/10). Foto: Antara Foto/Muhammad Adimaja

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Junico Siahaan atau Nico Siahaan, menyambut positif rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menerapkan registrasi kartu SIM baru berbasis pengenalan wajah atau biometrik face recognition mulai 1 Januari 2026. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menekan maraknya penipuan digital dan kejahatan siber di Indonesia.

Dalam pernyataannya pada Senin (22/12), Nico menilai kebijakan tersebut merupakan respons yang tepat atas meningkatnya kasus kejahatan digital yang merugikan masyarakat.

“Kita perlu mengapresiasi langkah pemerintah dalam menyikapi permasalahan digital dengan kebijakan yang lebih progresif,” ujar Nico.

Baca Juga:

Ia meyakini penerapan registrasi SIM berbasis pengenalan wajah dapat menjadi instrumen efektif, khususnya jika terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). “Ini salah satu cara yang cukup efektif, asalkan sekalian terintegrasi dengan NIK,” tegasnya.

Meski mendukung, Nico mengingatkan agar penerapan kebijakan ini dilakukan secara cermat dan bertanggung jawab, terutama terkait perlindungan data pribadi masyarakat. Ia menekankan bahwa data biometrik merupakan data sensitif yang berisiko tinggi jika terjadi kebocoran.

"Pemerintah dan operator seluler harus bisa menjamin keamanan data biometrik masyarakat. Jangan sampai upaya mengatasi kejahatan digital justru menimbulkan masalah baru," katanya.

Baca Juga:

Menurutnya, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada keseriusan penyedia layanan dalam membangun infrastruktur keamanan digital yang andal.

“Karena ini sudah menjadi masalah yang mendesak, maka kerja sama dan komitmen penuh dari para penyedia sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Legislator PDIP dukung registrasi SIM pakai pengenalan wajah untuk tekan kejahatan digital, tetapi ingatkan risiko kebocoran data biometrik.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI