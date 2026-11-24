jpnn.com - Komisi II DPR mendorong pemerintah menerbitkan kebijakan afirmatif tentang peta jalan (roadmap) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) usia 35 tahun ke atas dapat ikut seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB Muhammad Khozin mengatakan pihaknya mendorong Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi (KemanPAN-RB) untuk mendesain kebijakan afirmatif untuk PPPK usia di atas 35 tahun agar dapat mengikuti seleksi CPNS.

"Kami mendorong KemenPAN RB untuk mendesain kebijakan afirmatif agar PPPK usia di atas 35 tahun dapat mengikuti seleksi CPNS," ujar Khozin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2026).

Menurut anggota DPR Dapil Jatim IV (Jember & Lumajang) ini, kebijakan tersebut dibutuhkan sebagai kebijakan khusus (lex specialis) untuk mengakomodasi PPPK usia 35 tahun ke atas.

"Umumnya sesuai regulasi saat ini, batas usia maksimal pendaftaran CPNS maksimal 35 tahun. Kebijakan khusus ini untuk mengakomodasi PPPK yang berusia di atas 35 tahun," tutur Khozin.

Wakil Sekretaris Fraksi PKB DPR ini menambahkan kebijakan khusus tersebut hanya memberi ruang batas usia maksimal pada aspek administratif pendaftaran. Sedangkan dalam proses seleksi diberlakukan sama dengan lainnya.

"Adapun saat seleksi CPNS, semua pendaftar diberlakukan sama. Siapa yang paling tinggi nilainya, dialah yang berhasil lolos. Jadi, afirmasi bagi PPPK hanya untuk syarat administrasi usia saja. Jadi, kebijakan ini bukan berarti PPPK otomatis jadi PNS," ucap Khozin.

Kebijakan afirmatif ini, menurut Khozin, untuk memberi kesempatan yang sama bagi PPPK untuk turut serta dalam seleksi CPNS. Menurutnya, bagaimanapun PPPK turut berkontribusi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.