DPR & Kemendagri Perkuat Sinergi Data Kependudukan untuk Perlinsos
jpnn.com, BALIKPAPAN - Sinergi antara DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus diperkuat untuk memastikan data kependudukan dapat menjadi fondasi perlindungan sosial yang akurat dan tepat sasaran.
Penguatan tersebut menjadi salah satu fokus dalam kegiatan Rebranding Dukcapil: Jemput Bola Verifikasi Kependudukan dalam Rangka Perlindungan Sosial di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (6/8).
Anggota Komisi II DPR RI Edi Oloan Pasaribu menekankan bahwa penguatan data harus berjalan beriringan dengan perubahan paradigma pelayanan.
Dukcapil, kata dia, tidak boleh hanya menunggu masyarakat datang, tetapi harus aktif mendatangi warga yang mengalami kendala akses dan jarak.
“Instansi kependudukan tidak boleh hanya menunggu warga melapor. Negara harus hadir dan aktif turun langsung ke lapangan,” ujar Edi.
Ia berharap kolaborasi DPR RI, Kemendagri, dan pemerintah daerah semakin kuat sehingga integrasi data kependudukan dan layanan jemput bola dapat menghadirkan pelayanan yang lebih dekat, mudah, gratis, inklusif, serta mendukung perlindungan sosial yang tepat sasaran.
Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Erliani Budi Lestari, mengatakan penguatan data harus dibarengi dengan transformasi proses pelayanan.
Pemanfaatan IKD dan verifikasi biometrik dapat menjadi instrumen untuk memastikan identitas penerima manfaat tervalidasi secara akurat.
Sinergi antara DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus diperkuat untuk memastikan data kependudukan dapat menjadi fondasi perlindungan sosial
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Karhutla Melanda Palangkaraya, Ketua DPR: Ini Bukan Lagi Persoalan Lingkungan
- Bromo Ditutup Imbas Karhutla, Ketua DPR Minta Pemerintah Asesmen Dampak Ekonomi
- 5 Berita Terpopuler: Solusi untuk PPPK Gaji Dibiayai APBN dan Pengalihan P3K PW, Harus Konsisten, Dibuktikan
- Nama Norman Joesoef Mencuat Sebagai Wamenhan, Komisi I DPR: Tunggu Keputusan Presiden
- Sesditjen Dukcapil: Sinergi Pusat-Daerah Kunci Sistem Adminduk Modern dan Aman
- DPR Minta Aparat Usut Tuntas Kepemilikan Ratusan Senpi di Sekolah Swasta