DPR Minta Aparat Usut Tuntas Kepemilikan Ratusan Senpi di Sekolah Swasta

jpnn.com - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas temuan ratusan senjata api, narkotika, dan kepingan VCD bermuatan pornografi di sebuah sekolah swasta di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Menurut TB Hasanuddin, keberadaan 995 pucuk senjata api di lingkungan sekolah tidak dapat dianggap sebagai persoalan biasa karena jumlahnya sangat besar dan diduga berkaitan dengan pelanggaran prosedur kepemilikan senjata.

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"Jumlah itu sangat besar sehingga patut diduga ada prosedur yang dilanggar. Tidak mungkin seseorang memiliki senjata sebanyak itu secara sah," kata TB Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/8).

Politikus PDI Perjuangan itu menilai perkara tersebut menyangkut aspek keamanan negara sekaligus keselamatan masyarakat sehingga penyidik harus mengusutnya hingga tuntas.

Selain menyita senjata api, aparat juga menemukan narkotika. Menurut TB Hasanuddin, kedua barang tersebut merupakan dugaan tindak pidana yang harus diproses sesuai ketentuan hukum.

Dia mengingatkan senjata api yang berada di tangan pihak yang tidak berwenang berpotensi mengancam keamanan publik maupun negara. Sementara itu, asal-usul narkotika dan dugaan jaringan peredarannya juga harus diungkap.

TB Hasanuddin meminta penyidik tidak berhenti pada penyitaan barang bukti, tetapi menelusuri sumber seluruh senjata api dan narkotika, termasuk pihak yang menyimpan maupun menguasainya.