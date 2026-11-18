jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso meminta Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) membersihkan lingkaran Presiden RI Prabowo Subianto dari orang yang terafiliasi eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP).

Sugiat mengatakan hal demikian saat Komisi XIII DPR RI rapat kerja bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).

"Kalau ada memang kemarin bahwa personalia-personalia di lingkar inti Presiden itu rekomendasi Pak Kapolri zaman Listyo Sigit Prabowo, sterilkan," kata Sugiat, Rabu.

Legislator fraksi Gerindra itu menyebut pembersihan menjadi penting demi kelancaran eksekusi program Presiden Prabowo.

“Jangan ada lagi peluang pengkhianat masuk di situ. Baik Paspampres, apa pun itu, bahkan di Setneg sendiri,” ujarnya.

Sugiat menuturkan permintaan pembersihan semata disampaikan demi kepentingan negara, bukan urusan Gerindra.

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Diketahui, LSP bersama tiga perwira tinggi (pati) Polri laim menjadi tersangka kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

Sugiat dalam rapat juga menduga LSP selama dua tahun ini menyadap Presiden Prabowo demi mencari tahu kebijakan strategis negara.