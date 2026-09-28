DPR Minta Pemeriksaan Kasus Rumah Mewah Lapas Cibinong Transparan
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyebut Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) tak cukup dengan menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Cibinong menyikapi heboh sidak Ombudsman pada Rabu (23/9).
"Proses pemeriksaan ini harus dilakukan secara transparan, menyeluruh, dan tidak berhenti pada pencopotan pejabat," kata Rieke melalui layanan pesan, Minggu (27/9).
Diketahui, anggota Ombudsman pada Rabu kemarin menyidak Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat (Jabar).
Mereka saat sidak menemukan sebuah rumah mewah di kawasan Lapas Kelas IIA Cibinong yang diduga digunakan untuk warga binaan.
Ombudsman bahkan menemukan fasilitas dalam rumah, yakni ruang tamu, satu kamar, televisi, kulkas dan fasilitas lain.
Selain itu, Ombudsman RI juga menemukan adanya fasilitas fitnes lengkap, hingga pembangunan simulator golf.
Rieke mengatakan Komisi XIII meminta Kemen Imipas bisa membeberkan secara utuh sosok penghuni setiap bangunan yang menjadi temuan.
Termasuk, ujar dia, Kemen Imipas menjelaskan status hukum dan status BMN bangunan dalam kawasan Lapas Kelas IIA Cibinong.
Komisi XIII DPR meminta Kemen Imipas membeberkan secara utuh sosok penghuni bangunan mewah di kawasan Lapas Cibinong.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- KPK Buka Suara soal Lapas Cibinong: Fasilitas di Luar Standar Rawan Korupsi
- Heboh Fasilitas Mewah Lapas Cibinong, Ferdy Sambo Disebut saat Rapat di DPR
- Ombudsman & Menteri Agus Absen Rapat di Komisi XIII, Legislator: Ini Tidak Tuntas
- 13 Rumah Mewah di Lapas Cibinong Tak Tercatat sebagai Aset Negara
- Ada Foto Koruptor di Rumah Mewah Lapas Cibinong, Dirjen PAS Bilang Begini
- Anak Buah Menteri Agus Andrianto Dipanggil DPR soal Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong