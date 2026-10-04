DPR Minta Pemerintah Jaga Keseimbangan Harga Beras untuk Petani dan Konsumen

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta pemerintah menjaga keseimbangan harga beras di tingkat petani dan konsumen secara berkelanjutan.

Keseimbangan harga di kedua lini tersebut dinilai menjadi kunci utama ketahanan pangan.

"Kami meminta agar stabilisasi pangan dibangun secara berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan harga di tingkat produsen dan konsumen," kata Daniel terkonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Meski begitu, dia mengapresiasi langkah stabilisasi dan intervensi pangan yang dilakukan Badan Pangan Nasional (Bapanas), termasuk kebijakan tambahan alokasi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) 1 juta ton beras untuk memperkuat ketersediaan dan menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

Menurut dia, berbagai instrumen stabilisasi tersebut memberikan dampak positif dalam menjaga pasokan sekaligus membantu mengurangi tekanan pengeluaran masyarakat.

Namun, ia mengingatkan agar stabilisasi pangan juga dibangun secara berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan harga di tingkat produsen dan konsumen.

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“Program stabilisasi dan intervensi yang dilakukan Bapanas, termasuk tambahan 1 juta ton beras, sangat bagus. Program itu membantu meringankan masyarakat,” ujar Daniel.

Sebelumnya, dia telah melakukan kunjungan kerja bersama Komisi IV DPR RI dan jajaran Bapanas ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta, Jumat (2/10).