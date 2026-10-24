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DPR Minta Penyidikan Penyelundupan 1 Ton Ketamin Tidak Berhenti

DPR Minta Penyidikan Penyelundupan 1 Ton Ketamin Tidak Berhenti
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Petugas Polri di atas kapal tanker berbendera Mongolia, MT Global 168, menyusul penyitaan 1,16 ton ketamin dan 1,1 ton metamfetamin, di Belawan, Medan, Sumatera Utara pada 23 Oktober 2026. Foto: Kiki Cahyadi/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Komisi III DPR RI mengapresiasi pengungkapan penyelundupan sekitar satu ton ketamin di kapal tanker MT Global 168 di perairan Sumatera Utara.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath menilai keberhasilan tersebut menunjukkan keseriusan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam memberantas peredaran narkoba.

Menurut Rano, pengungkapan kasus ini menjadi bukti pentingnya sinergi aparat penegak hukum dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkotika.

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“Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kapolri atas komitmen dan kesungguhannya dalam memberantas peredaran narkoba,” kata Rano dikutip JPNN.com, Sabtu (24/10).

Kapal tanker berbendera Mongolia itu diamankan melalui operasi gabungan Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Petugas juga mengamankan delapan awak kapal.

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Rano menilai pengungkapan tersebut tidak lepas dari kemampuan aparat dalam mengembangkan informasi dan membaca pola pergerakan kapal yang mencurigakan.

Dia menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan Kapolri, pemantauan terhadap MT Global 168 telah dilakukan sejak Agustus 2026.

Komisi III DPR RI mengapresiasi pengungkapan penyelundupan sekitar satu ton ketamin di kapal tanker MT Global 168 di perairan Sumatera Utara.

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