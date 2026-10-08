DPR Pastikan Partisipasi Publik Terbuka di RUU Pemilu

jpnn.com, JAKARTA - Penyusunan aturan main Pemilu 2029 kini masuk tahap kerja dan publik diberi ruang untuk ikut memberi masukan.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama pimpinan Komisi II DPR RI mengumumkan penetapan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Pengumuman disampaikan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Dasco berharap Panja segera menjalankan agenda penyusunan RUU. Langkah pertamanya adalah menghimpun masukan dari berbagai kalangan.

"Selamat bekerja dan akan mulai menyerap aspirasi masyarakat, partai politik, serta masukan-masukan lain yang dianggap perlu untuk memperkaya Rancangan Undang-Undang Pemilu," ujar Dasco.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan penetapan ini merupakan hasil konsultasi dengan pimpinan DPR.

Komisi II ditugasi membentuk dua Panja, yakni Panja RUU Pemilu dan Panja RUU Administrasi Kependudukan (Adminduk). Masing-masing dipimpin seorang Wakil Ketua Komisi II, dan seluruh pimpinan Komisi II tetap menjadi bagian dari pimpinan Panja secara kolektif.

"Saya sebagai ketua komisi akan memastikan kedua panja ini akan berjalan dengan baik, bisa diselesaikan dalam waktu yang tepat dengan tetap memperhatikan substansi dan meaningful participation," kata Rifqinizamy.